Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Рособрнадзоре назвали самый быстрый ЕГЭ

Речь идет об устной части экзамена по китайскому языку, которая длится 14 минут.

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Самым коротким по времени проведения экзаменом ЕГЭ является устный китайский — 14 минут. Другие иностранные языки — английский, испанский, немецкий, французский — займут 17 минут, следует из методических рекомендаций, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно рекомендациям в тексте документа, устный экзамен по китайскому займет 14 минут, иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский) — 17 минут, математика (базовый уровень), география, китайский (письменный) — 3 часа, математика (профильный уровень), биология, информатика, литература, физика — 3 часа 55 минут, русский язык, история, обществознание, химия — 3 часа 30 минут, иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский) (письменные) — 3 часа 10 минут.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья продолжительность экзамена увеличивается, уточняется в рекомендациях.