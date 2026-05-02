В Рособрнадзоре назвали самый быстрый ЕГЭ

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Самым коротким по времени проведения экзаменом ЕГЭ является устный китайский — 14 минут. Другие иностранные языки — английский, испанский, немецкий, французский — займут 17 минут, следует из методических рекомендаций, с которыми ознакомился ТАСС.
Согласно рекомендациям в тексте документа, устный экзамен по китайскому займет 14 минут, иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский) — 17 минут, математика (базовый уровень), география, китайский (письменный) — 3 часа, математика (профильный уровень), биология, информатика, литература, физика — 3 часа 55 минут, русский язык, история, обществознание, химия — 3 часа 30 минут, иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский) (письменные) — 3 часа 10 минут.
Для людей с ограниченными возможностями здоровья продолжительность экзамена увеличивается, уточняется в рекомендациях.