Родственники мобилизованного украинца организовали убийство двух сотрудников ТЦК

Родственники насильно мобилизованных украинцев организовали ДТП, чтобы расправиться с двумя сотрудниками ТЦК. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщили в российских силовых структурах.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Княжа в Черкасской области Украины. Военкомы погибли на месте от полученных травм.

— К сожалению, один гражданский также погиб, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее в селе Верба Ровенской области мужчина также открыл огонь по сотрудникам территориального центра комплектования и полиции, в результате чего были ранены два человека.

Кроме того, 25 апреля стало известно, что несколько подростков в Одессе напали на сотрудников военкомата, спасая мужчину от насильственной мобилизации.

Тем временем граждан Украины начали депортировать из Польши с последующей принудительной мобилизацией в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Депутат Верховной рады Анатолий Остапенко считает, что Украина могла бы расшить мобилизационный резерв за счет привлечения полицейских, пограничников, а также военных пенсионеров.