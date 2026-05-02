В Роспотребнадзоре назвали лучшие способы защиты от клещей

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Наиболее эффективной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация, при этом существуют и специальные средства для защиты от клещей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. При этом важно не забывать об индивидуальной защите от клещей, которая включает, в частности, применение химических средств», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре пояснили, что также существуют средства, убивающие клещей с помощью содержания определенных химических веществ. При их использовании в форме аэрозолей или мелков возможна практически полная защита от таежных и лесных клещей.
В ведомстве добавили, что химические средства от клещей не используют для защиты детей в возрасте до 3 лет. В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медпомощью и сдать клеща в лабораторию.