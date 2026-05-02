Последние 20 лет НАТО наращивала силу для давления на неугодные страны и расширяла военные союзы у границ РФ. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
«За последние 20 лет происходило укрепление силового потенциала НАТО для оказания жесткого давления на неугодные страны. Для этого коллективный Запад десятилетиями осуществлял экспансию своих военных союзов и коалиций», — пояснил Белоусов.
KP.RU ранее сообщал, что Россия утратила доверие к устным заверениям НАТО, которые альянс, как показала практика, не выполняет. Посольство РФ в Бельгии заявило, что Москва будет добиваться юридического закрепления договоренностей о нерасширении блока.
Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов подчеркивал, что НАТО на финской территории отрабатывает провокационные сценарии конфликта с Россией: масштаб и количество учений с участием крупных сил альянса растут.