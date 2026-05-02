Пятилетняя девочка погибла, выпав из окна квартиры на девятом этаже в Воронеже

В Воронеже выясняют обстоятельства гибели пятилетней девочки. Ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже, сообщили в пресс-службе СУ СК по Воронежской области.
Трагедия произошла 1 мая на улице Ростовской.
Подробности произошедшего в сообщении не приводятся. Сказано лишь, что от полученных травм ребенок скончался на месте.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).
Для установления точной причины гибели ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.