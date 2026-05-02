В Госдуме предложили ввести для пенсионеров сроки ожидания специалистов по ОМС

Депутат Госдумы Каплан Панеш выступил с инициативой установить предельные сроки ожидания пенсионерами узкого специалиста по ОМС. Об этом в пятницу, 1 мая, он сообщил журналистам.
— Я предлагаю установить для пенсионеров предельные сроки ожидания узкого специалиста по ОМС — не более 14 дней, для МРТ/КТ — не более 30 дней, — цитирует парламентария РИА Новости.
Кроме того, Панеш предложил расширить перечень бесплатных лекарств и увеличить компенсацию расходов на них до 75 процентов для пенсионеров с доходом ниже полуторного прожиточного минимума.
Недавно трансплантация верхних конечностей стала доступна россиянам в рамках ОМС. Также с 2026 года в систему включена пересадка почки, которая теперь проводится бесплатно.
Помимо этого, 6 апреля в программу включили лечение с использованием отечественных онковакцин, в том числе персонализированных, которые разрабатываются индивидуально.
Главный онколог Минздрава РФ Дмитрий Каприн рассказал подробнее про мРНК-вакцину. Медик отметил, что прививка будет предоставляться пациентам абсолютно бесплатно.