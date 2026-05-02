Голландский тренер оскорбил судью на Украине по-русски

Главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен выступил с резкой критикой арбитра после матча 26-го тура чемпионата Украины против «Полтавы». Встреча завершилась со счетом 3:3.
По ходу игры судья отменил два гола «Кривбасса» после проверки с использованием системы видеопомощи арбитрам (ВАР). В их числе оказался мяч, забитый в добавленное ко второму тайму время.
После финального свистка нидерландский специалист в прямом эфире высказал недовольство судейством, дав негативную оценку работе арбитра на русском языке: «Этот судья — позор».
Патрик ван Леувен возглавляет «Кривбасс» и имеет опыт работы в ряде клубов. Ранее он входил в тренерский штаб «Шахтера», руководил «Зарей» и «Металлистом», а также работал с «Фейеноордом», «Кайратом» и «Маккаби» из Тель-Авива.
Инцидент произошел на фоне напряженной борьбы в чемпионате, где решения арбитров, в том числе с использованием ВАР, регулярно становятся предметом обсуждения и вызывают реакции со стороны тренеров и клубов.
