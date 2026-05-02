Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист рассказал, где безопаснее держать наличные

Юрист Хаминский посоветовал хранить часть наличности в банковской ячейке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. На фоне перебоев с онлайн-сервисами и слухов о контроле за переводами россияне стали чаще использовать наличные. О том, где их безопасно хранить, агентству «Прайм» рассказал юрист Александр Хаминский.

Формально закон не ограничивает сумму наличных дома, но есть риски кражи и пожара. Эксперт советует не хранить все сбережения под подушкой.

«Оптимальный подход к хранению денег — диверсификация. Часть средств стоит хранить на счетах, а часть — в наличных как резерв. Сами наличные лучше хранить в банковской ячейке», — пояснил Хаминский.

По его словам, полностью отказываться от безналичных платежей не стоит: для повседневных трат карты и переводы быстрее и безопаснее. Наличные — это резервный вариант на случай непредвиденных ситуаций, и его объём должен быть разумным. Лучший вариант — симбиоз: часть денег на счетах, часть в защищенной от огня и взлома банковской ячейке.