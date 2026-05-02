Депутат Госдумы рассказала, как правильно носить Георгиевскую ленту

«Это защищённый государством символ, и относиться к нему нужно соответствующе. Сразу хочу снять напряжение, которое возникает у людей перед 9 Мая: закон не устанавливает строгого “дресс-кода” и не штрафует за то, как именно человек закрепил ленту. Самое уважительное место — на груди слева, у сердца, на лацкане или воротнике. Но если лента закреплена на сумке или в салоне автомобиля, случайно упала или испачкалась — никакой ответственности за это не предусмотрено», — сказала Стенякина.