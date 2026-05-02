Депутат Госдумы рассказала, как правильно носить Георгиевскую ленту

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Самое уважительное место для Георгиевской ленты — на груди слева, у сердца, на лацкане или воротнике, при этом закон не устанавливает строгого «дресс-кода» и не штрафует за то, как именно человек ее закрепил, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
«Это защищённый государством символ, и относиться к нему нужно соответствующе. Сразу хочу снять напряжение, которое возникает у людей перед 9 Мая: закон не устанавливает строгого “дресс-кода” и не штрафует за то, как именно человек закрепил ленту. Самое уважительное место — на груди слева, у сердца, на лацкане или воротнике. Но если лента закреплена на сумке или в салоне автомобиля, случайно упала или испачкалась — никакой ответственности за это не предусмотрено», — сказала Стенякина.
Она напомнила, что с декабря 2022 года Георгиевская лента официально приравнена к символам воинской славы России — это закреплено Федеральным законом № 579-ФЗ. По словам депутата, ответственность наступает только за публичное осквернение — целенаправленные действия, демонстрирующие пренебрежение к символу.
«Здесь речь идет о тех случаях, когда ленту демонстративно топчут, рвут, совмещают со свастикой или оскорбительными надписями и распространяют это в интернете. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ — штраф до 3 миллионов рублей, либо лишение свободы до трех лет. Если деяние совершено группой, то штраф до 5 миллионов или до пяти лет лишения свободы», — пояснила Стенякина, подчеркнув, что это не «штрафы за неправильное ношение», а ответственность за сознательное оскорбление памяти.
Парламентарий добавила, что гражданину, который с гордостью носит ленту в любом виде, ничего не грозит.