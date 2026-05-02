Госдеп США одобрил продажу Катару ракет к Patriot на сумму $4,01 миллиарда

«Госдепартамент США принял решение об одобрении возможной продажи правительству Катара по программе иностранных военных продаж услуг по пополнению запасов для систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot и сопутствующего оборудования», — сказано в распространённом Госдепом заявлении.
Сообщается, что общая стоимость вооружений составит порядка 4,01 миллиарда долларов.
Ранее Белый дом заявил, что США в первую очередь будут поставлять оружие странам, достаточно финансирующим свою оборону.
Тем временем производители оружия в США столкнулись с падением своих акций. Издание Financial Times связывает это с неопределённостью по военному бюджету.