Минимальный порог инвестиций в недвижимость для ВНЖ убрали в Дубае

Власти Дубая решили отменить минимальный размер инвестиций в недвижимость для получения ВНЖ. Об этом свидетельствуют обновленные правила Земельного департамента города (DLD).
На платформе, где можно получить резидентство, указывается, что, будучи единственным собственником недвижимости, возможно подать заявку на получение ВНЖ по минимальной стоимости объекта.
До этого в городе действовал порог стоимости жилья в 750 тысяч дирхамов (204 тысячи долларов — прим. «ВМ») для получения вида на жительство.
Лицам, которые обладали имуществом совместно с другими, нужно было иметь долю стоимостью не менее 400 тысяч дирхамов ОАЭ (109 тысяч долларов — прим. «ВМ»), передает РИА Новости.
Кроме того, недавно появилась информация о том, что из-за эскалации на Ближнем Востоке свою работу приостановил контейнерный порт Джабаль-Али в Дубае, который является крупнейшим в данном регионе.