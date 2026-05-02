Умерла Евгения Пресникова, актриса из «Моей прекрасной няни»

Ранее заслуженная артистка России Наталья Миронова ушла из жизни в возрасте 55 лет. Ее мама, Нина Миронова, скончалась 12 апреля. Актриса тяжело переживала эту утрату. Предварительной причиной смерти артистки стал оторвавшийся тромб. Трагедия произошла спустя 17 дней после кончины ее матери.