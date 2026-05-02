Умерла Евгения Пресникова, актриса из «Моей прекрасной няни»

Умерла заслуженная артистка РСФСР Евгения Пресникова. Она сыграла в сериалах «Папины дочки», «Моя прекрасная няня» и «Интерны». Артистка ушла из жизни в 86 лет. О смерти сообщил паблик «ТЕАТР. Спектакли. Новости культуры».
Актриса снялась в 86 картинах, включая сериалы «Отель Элеон», «Каменская», «Доктор Тырса», «Солдаты» и другие. В «Папиных дочках» она сыграла Элеонору Стефанович.
«Актриса до последней клеточки. Красивая, глубокая, настоящая. Носительница той самой уходящей театральной породы», — говорится в сообщении.
Ранее заслуженная артистка России Наталья Миронова ушла из жизни в возрасте 55 лет. Ее мама, Нина Миронова, скончалась 12 апреля. Актриса тяжело переживала эту утрату. Предварительной причиной смерти артистки стал оторвавшийся тромб. Трагедия произошла спустя 17 дней после кончины ее матери.