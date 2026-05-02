Папа Римский назначил главой епархии нелегала, въехавшего в США в багажнике

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Папа Римский Лев XIV назначил бывшего нелегального мигранта главой епархии в США, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на пресс-секретаря епархии Уилинга-Чарлстона Тима Бишопа.
«Папа Римский Лев XIV назначил бывшего нелегального мигранта епископом на фоне высокой напряженности между Ватиканом и Вашингтоном по вопросу беженцев», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, Эвелио Менживар-Аяла был назначен главой епархии Уилинга-Чарлстона, к которой относится штат Западная Вирджиния.
Уточняется, что Менживар-Аяла изначально был нелегально завезен в США в багажнике автомобиля, а до этого неоднократно пытался попасть в страну подростком, когда бежал из охваченного боевыми действиями Сальвадора.
Телеканал отмечает, что назначение вызвало бурную реакцию общественности в соцсетях. Пресс-секретарь епархии в комментарии заявил телеканалу, что епархия приветствует назначение Менживара-Аяла, подчеркнув его заслуги как пастыря.
Папа Римский неоднократно выступал с критикой действий США в Иране, в частности, он называл угрозы США иранскому народу неприемлемыми. Трамп ранее обрушился с критикой на папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам Трампа, «Льва не было бы в Ватикане», не будь он в Белом доме.
Папа Лев после нападок Трампа заявил, что не намерен вступать с ним в полемику и продолжит громко высказываться против конфликта.