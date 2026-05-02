Миронов предложил ввести «потолок» цен на обучение в вузах

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить «потолок» предельных цен на обучение в вузах.
«Рост (Стоимости обучения. — Прим. ред.) в сравнении с прошлым годом — до 30%! Расценки — и по 500 тысяч, и по 1,5−2 миллиона рублей… Государство должно вмешаться», — сказал Миронов РИА Новости.
Лидер партии также напомнил о программном предложении СР — первое высшее образование для граждан РФ должно быть полностью бесплатным.
«Давайте по стратегическим сферам, где у нас кадровый дефицит, сделаем все-таки бесплатным обучение в вузах и колледжах. Государству нужны врачи, учителя, ученые, инженеры», — отметил он..
«Нам говорят, что денег на это нет. Ну, давайте к этому идти постепенно», — добавил лидер партии, предложив также для начала ограничить рост платы за обучение официальной инфляцией.