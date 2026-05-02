Страховщик назвал регионы с самыми аккуратными водителями

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Самые аккуратные водители в России ездят по дорогам Перми, Иркутска, Томска и Ленинградской области, свидетельствуют данные страхового дома ВСК, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно статистике страховых обращений в компанию за первый квартал 2026 года, среди крупных регионов России самые аккуратные водители проживают в Перми, Иркутске — на них пришлось по 0,9% всех обращений за указанный период, в Томске — 0,7% обращений и Ленинградской области — 0,5% обращений.
В антирейтинг регионов с наибольшим числом дорожных аварий вошли традиционные лидеры — Москва (8% обращений), Московская область (6,5%) и Краснодар (6%), а также Новосибирская область (4,7%), Татарстан (3,2%), Ростовская область (3%).
По данным страховщика, в топ-5 наиболее аварийных автомобильных марок по ОСАГО вошли: LADA — 13% ДТП, Toyota — 11%, Kia — 7%, Hyundai — 7% и Nissan — 5%.
На популярные китайские бренды в общем пришлось порядка 9% ДТП в первом квартале текущего года. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 7%. В лидерах — Chery (1,8% от общего числа ДТП и 20% от наиболее аварийных китайских брендов), Haval (1,8% и 19% соответственно) и Geely (1,5% и 16% соответственно) — все бренды продемонстрировали рост аварийности в сравнении с первым кварталом 2025 годом.
Примерно 18% ДТП происходили с участием корпоративных автомобилей, включая такси и каршеринг. В том же периоде прошлого года на них приходилось 20% аварий.
Среди водителей-физлиц в лидерах по аварийности по-прежнему мужчины — 77% ДТП, при этом их доля сократилась с 83% в 2025 году.
Около 7% аварий фиксируется с участием авто премиальных брендов. Самые «опасные» водители — обладатели Mercedes-Benz (почти каждое третье ДТП с премиальным авто), BMW (23%) и Audi (17%).