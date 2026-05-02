Врач Ким рассказала, когда прогрессирование «попкорновой» болезни можно сдержать

Сделать это возможно на ранней стадии заболевания, сообщила ассистент кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства Пироговского университета.

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Прогрессирование «попкорновой» болезни легких, встречающейся у любителей вейпов, на ранней стадии можно сдержать и сохранить приемлемое качество жизни. Об этом ТАСС рассказала ассистент кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства Пироговского университета Татьяна Ким.

«На ранних стадиях можно приостановить прогрессирование болезни и сохранить приемлемое качество жизни. В этом смысле весьма перспективным методом являются ингаляции медицинских газов — оксид азота, водород- и гелий-кислородная смеси. При отказе от вредного воздействия прогноз улучшается, но одышка может остаться», — сказала она.

Возможность полного излечения зависит от стадии фиброзирующего процесса.

19 марта 2025 года был выявлен первый случай «попкорновой» болезни легких (EVALI), которая возникает у любителей вейпов. Отличительной особенностью заболевания является звук, похожий на лопающийся попкорн, он исходит из легких больного. Примерно в 90% случаев больным требуется госпитализация.

