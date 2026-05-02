Медведчук назвал фамилии виновных в поджоге одесского Дома профсоюзов в 2014 году

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в субботу, 2 мая, в беседе с журналистами перечислил фамилии тех, кто готовил поджог одесского Дома профсоюзов в 2014 году.

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в субботу, 2 мая, в беседе с журналистами перечислил фамилии тех, кто готовил поджог одесского Дома профсоюзов в 2014 году.

По его словам, эта трагедия «показала истинные намерения коллективного Запада относительно русскоязычного населения Украины».

— Под председательством Турчинова за 10 дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота, — уточнил политик.

Медведчук утверждает, что в данных переговорах участвовали глава МВД Украины Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Андрей Парубий.

— В соответствии с их планами датой проведения операции было изначально назначено 2 мая — день футбольного матча, что объясняло наличие членов фанатских группировок, — цитирует его ТАСС.

До этого одна из местных жительниц Одессы выразила мнение, что убийство Парубия могло быть связано с его участием в поджоге Дома профсоюзов.

Украинская полиция сообщила об убийстве общественно-политического деятеля 30 августа 2025 года. Подробности произошедшего и реакция властей Украины — в материале «Вечерней Москвы».