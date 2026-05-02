В штате Наярит в Мексике произошло ДТП с автобусом, погибли 11 человек

На западе Мексики туристический автобус вылетел с трассы и перевернулся.

Источник: Комсомольская правда

В результате аварии с туристическим автобусом на западе Мексики погибли 11 человек, еще 16 получили ранения. Об этом сообщила местная прокуратура.

«По предварительным данным, зарегистрировано 11 погибших: шестеро на месте происшествия и пятеро в больницах», — говорится в сообщении.

Как пишет Milenio, в штате Наярит водитель туристического автобуса не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и перевернулась.

Все пассажиры, как уточняет газета, прибыли из соседнего штата Халиско и ехали отдыхать в известный природный парк «Эль-Манто».

Следователи, криминалисты и экстренные службы работают на месте трагедии. Власти Наярита взаимодействуют с правительством Халиско, так как все жертвы — жители этого штата.

«КП — Красноярск» сообщал, что ночью 1 мая пассажирский поезд и грузовик столкнулись на регулируемом переезде у станции Ингашская в Красноярском крае.

Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
