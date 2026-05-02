В штате Наярит в Мексике произошло ДТП с автобусом, погибли 11 человек

В результате аварии с туристическим автобусом на западе Мексики погибли 11 человек, еще 16 получили ранения. Об этом сообщила местная прокуратура.
«По предварительным данным, зарегистрировано 11 погибших: шестеро на месте происшествия и пятеро в больницах», — говорится в сообщении.
Как пишет Milenio, в штате Наярит водитель туристического автобуса не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и перевернулась.
Все пассажиры, как уточняет газета, прибыли из соседнего штата Халиско и ехали отдыхать в известный природный парк «Эль-Манто».
Следователи, криминалисты и экстренные службы работают на месте трагедии. Власти Наярита взаимодействуют с правительством Халиско, так как все жертвы — жители этого штата.
