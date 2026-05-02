Тела советских летчиков, погибших в 1943 году, нашли в болотах Новгородской области

Останки советских летчиков Сергея Ковальчука и Федора Гончарова, пропавших в 1943 году, нашли в болотах Новгородской области. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в Центре современной истории.

Останки советских летчиков Сергея Ковальчука и Федора Гончарова, пропавших в 1943 году, нашли в болотах Новгородской области. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в Центре современной истории.

Место падения самолета обнаружил поисковой отряд «Березка» поискового объединения «Долина» совместно с Центром современной истории в Демянском районе Новгородчины.

— В ходе раскопок на месте катастрофы удалось найти идентификационные номера, — цитирует сообщение РИА Новости.

Благодаря номерам по базе данных потерь ВВС РККА удалось опознать и экипаж. Останки пилотов были найдены буквально в 70 метрах от места падения.

— Среди стекол кабины и приборов управления самолетом в парашютных ремнях 83 года лежали пилот Сергей Ковальчук и воздушный стрелок Федор Гончаров, — подытожили в центре.

До этого в литовском городе Шяуляй также выкопали останки 26 советских солдат, похороненных во времена Великой Отечественной войны.

Кроме того, весной прошлого года поисковые отряды обнаружили в Тосненском районе Ленинградской области массовое захоронение мирных жителей, убитых нацистскими войсками во время ВОВ.