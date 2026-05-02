В США провели тестовый полёт бомбардировщика B-1B с гиперзвуковыми ракетами

В США протестировали стратегический бомбардировщик B-1B с дальнобойными гиперзвуковыми ракетами на борту. Самолёт совершил тестовый полёт.
Напомним, в 2025 году США хотели прекратить использование бомбардировщики B-1B из-за их низкой эффективности. Однако потом было принято решение продлить эксплуатацию этих самолётов на 10 лет, так что B-1B Lancer будет состоять на вооружении американской армии как минимум до 2037 года.
В последний бюджетный запрос Пентагона, в частности, входило выделение средств на гиперзвуковые ракеты класса «воздух-земля» для оснащения подобных бомбардировщиков. При этом уже разработаны специальные опоры, которые позволяют B-1B нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками. На каждой опоре может быть размещено по две ракеты, информирует The War Zone.
Ранее США разместили в Норвегии бомбардировщики B-1B Lancer, чтобы отправить России четкий сигнал.
Также сообщалось, что в ходе ближневосточного конфликта США ударили по Ирану мощными проникающими бомбами GBU-72, для их доставки на место удара использовались бомбардировщики B-1B Lancer.