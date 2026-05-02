Замсекретаря ОП предложил увеличить длительность перемен в школах

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Минимальную продолжительность школьных перемен в России необходимо увеличить до 15 минут, чтобы у детей была возможность перестроиться между уроками, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
«Я считаю, что необходимо установить минимальную перемену для всех классов в 15 минут. Очень непросто детям переключиться между уроками, а иногда учитель уже во время перемены дает домашнее задание. Не всегда удается быстро переключиться, и для этого нужно хотя бы 15 минут», — сказал Гриб.
Он добавил, что перемены в 5−10 минут недопустимы. Кроме того, по словам члена ОП РФ, большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса, это время необходимо выделить для спокойного приема пищи.
«Перемена должна составлять минимум 15 минут, а на прием пищи — полчаса. Особенно весной или в сентябре-октябре, когда погода позволяет, дети выходят на улицу, и соблюсти десятиминутную перемену становится практически невозможно», — отметил Гриб.
Член ОП РФ выразил необходимость в том, чтобы Роспотребнадзор пересмотрел имеющиеся нормы.