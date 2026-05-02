Китай или Турция: что выбирают туристы из Казахстана

Ссылаясь на данные Бюро национальной статистики, интернет-портал Ranking.kz приводит данные о смене туристических предпочтений казахстанцев от Турции к Китаю.
«Любопытно, что предпочтения казахстанцев за год сменились. Если в 2024 году первое место занимала Турция, однако взаимные программы обмена туристами между Казахстаном и Поднебесной изменили эту ситуацию. В 2025 году численность туристов из Казахстана в КНР достигла 137,3 тыс. человек, увеличившись на 8,7% за год», — говорится в публикации.
При этом обе страны стали ключевыми направлениями для казахстанских туристов в прошлом году.
Среди наиболее востребованных у казахстанских туристов в 2025 году аналитики также отмечают Египет (43,1 тыс. человек), Грузию (31,8 тыс. человек), ОАЭ (22,6 тыс. человек) и Вьетнам (13,5 тыс. человек).
Удержит ли в этом году лидерство Китай, пока не известно. Тем не менее в соцсетях набирает обороты ажиотаж вокруг отдыха именно в Поднебесной.