Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай или Турция: что выбирают туристы из Казахстана

К предстоящему сезону отпусков опубликованы данные по привлекательности зарубежных стран для отдыха казахстанских туристов в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Ссылаясь на данные Бюро национальной статистики, интернет-портал Ranking.kz приводит данные о смене туристических предпочтений казахстанцев от Турции к Китаю.

«Любопытно, что предпочтения казахстанцев за год сменились. Если в 2024 году первое место занимала Турция, однако взаимные программы обмена туристами между Казахстаном и Поднебесной изменили эту ситуацию. В 2025 году численность туристов из Казахстана в КНР достигла 137,3 тыс. человек, увеличившись на 8,7% за год», — говорится в публикации.

При этом обе страны стали ключевыми направлениями для казахстанских туристов в прошлом году.

Среди наиболее востребованных у казахстанских туристов в 2025 году аналитики также отмечают Египет (43,1 тыс. человек), Грузию (31,8 тыс. человек), ОАЭ (22,6 тыс. человек) и Вьетнам (13,5 тыс. человек).

Удержит ли в этом году лидерство Китай, пока не известно. Тем не менее в соцсетях набирает обороты ажиотаж вокруг отдыха именно в Поднебесной.

