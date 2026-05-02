Старт речной пассажирской навигации дали в Хабаровском крае

С 1 мая в Хабаровском крае официально открылся сезон речной пассажирской навигации. Перевозки традиционно организованы по 14 маршрутам, шесть из которых — краевого значения. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», готовность флота и инфраструктуры лично проверила заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачёва.
Из Хабаровска уже запущены три региональных маршрута:
«Речной вокзал — Новокаменка»;
«Речной вокзал — Берёзка — Парус»;
«Речной вокзал — Победа».
Однако из‑за низкого уровня воды и ожидаемого дальнейшего спада два рейса временно работают по сокращённой схеме. Теплоходы маршрута «Речной вокзал — Победа» будут следовать только до остановки «Новокуровка», а суда на линии «Речной вокзал — Парус» — до Осиновой протоки. Ситуацию держит на контроле краевой Минтранс, который оперативно сообщит о любых изменениях.
— Мы провели большую подготовительную работу: проверили техническое состояние флота, обеспечили безопасность причалов и утвердили расписание. Сегодня стартовали основные маршруты. По двум направлениям из‑за низкого уровня воды временно изменена схема движения — это вынужденная мера безопасности. Однако мы не только обеспечиваем текущую навигацию, но и закладываем базу на будущее. По поручению губернатора края Дмитрия Демешина в ближайшие два года из краевого бюджета выделено более 3 миллиардов рублей на строительство и закупку шести новых судов, — подчеркнула Ирина Горбачёва.
В Комсомольске-на-Амуре навигация также началась. Сейчас суда следуют по трём маршрутам. Открытие рейсов «Комсомольск-на-Амуре — Пивань» и «Комсомольск-на-Амуре — Нижние Халбы» запланировано на 15 мая. Межмуниципальный маршрут «Комсомольск-на-Амуре — Богородское — Николаевск-на-Амуре» начнёт работу 2 июня.
Для дачников администрация Хабаровска организовала перевозки на левобережье. С 1 мая работают маршруты:
«Речной вокзал — Садовая‑1»;
«Речной вокзал — Садовая‑2»;
«Речной вокзал — 10 км».
Актуальное расписание можно найти на центральной набережной Хабаровска, где установлены специальные стенды с информацией по краевым и городским маршрутам. Жители краевой столицы также могут задать вопросы по телефону диспетчера ЗАО «Амурские пассажирские перевозки»: +7‑924‑310‑61‑39.