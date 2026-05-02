Старт речной пассажирской навигации дали в Хабаровском крае

— Мы провели большую подготовительную работу: проверили техническое состояние флота, обеспечили безопасность причалов и утвердили расписание. Сегодня стартовали основные маршруты. По двум направлениям из‑за низкого уровня воды временно изменена схема движения — это вынужденная мера безопасности. Однако мы не только обеспечиваем текущую навигацию, но и закладываем базу на будущее. По поручению губернатора края Дмитрия Демешина в ближайшие два года из краевого бюджета выделено более 3 миллиардов рублей на строительство и закупку шести новых судов, — подчеркнула Ирина Горбачёва.