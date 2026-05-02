В Хабаровске 2 мая воздух прогреется до +13 градусов

В Хабаровском крае 2 мая 2026 года опасных метеорологических явлений не прогнозируется. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице день пройдёт без существенных осадков, лишь вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, днём столбик термометра поднимется до +11…+13 градусов. Ветер западный, северо-восточный 6−11 метров в секунду.
В южных районах местами пройдёт кратковременный дождь. Ночные температуры здесь составят от 0 до +5 градусов, дневные — от +12 до +17 градусов при западном ветре 5−10 метров в секунду. В центральных районах существенных осадков не ожидается. Температура ночью от −3 до +5 градусов, днём от +4 до +13 градусов, ветер западный 5−10 метров в секунду. Север края также обойдётся без дождей. Ночью похолодает до −5…+2 градусов, днём воздух прогреется до 0…+10 градусов. Ветер различных направлений 5−10 метров в секунду.
Погода благоприятна для прогулок и работ на открытом воздухе, но вечером в Хабаровске и местами на юге пригодятся зонты.
