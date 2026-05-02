Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае за сутки потушили 68 пожаров и 48 палов травы

В Хабаровском крае сохраняется особый противопожарный режим.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не случилось, но пожарные расчеты работали в усиленном режиме. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, подразделения пожарной охраны реагировали на 68 техногенных пожаров. Пять из них произошли в жилом секторе. Также зафиксировано 48 возгораний сухой растительности. Погибших и пострадавших нет.

На территории 12 муниципальных образований продолжает действовать особый противопожарный режим. В перечень входят городские округа Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также Бикинский, Вяземский, Ванинский, Советско-Гаванский, Солнечный муниципальные округа, Амурский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский и Хабаровский районы.

Для ликвидации последствий дорожных аварий пожарные и спасательные подразделения привлекались пять раз. Ещё трижды спасатели МЧС России выезжали для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. На туристических маршрутах зарегистрированы 6 групп общей численностью 117 человек, среди которых 31 ребёнок.

Сегодня в Хабаровске ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточный 6−11 метров в секунду, порывы могут достигать 15−20 метров в секунду. Температура воздуха днём составит от +11 до +13 градусов. Спасатели призывают горожан соблюдать осторожность при сильном ветре и не разводить открытый огонь.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

