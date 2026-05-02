США предупредили европейских союзников о задержках поставок оружия: война с Ираном истощила арсеналы

Соединённые Штаты предупредили европейских союзников о возможной задержке поставок оружия. В число стран, которые могут столкнуться с такой проблемой, входят Польша, Литва, Эстония и Великобритания, информирует издание Financial Times.
«Вашингтон предупредил европейских союзников, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, о возможных длительных задержках поставок американского оружия, поскольку страна пытается пополнить запасы, истощенные в результате войны с Ираном», — сказано в публикации.
Не исключается также возможность переноса поставок в Азию, пишет издание.
Накануне в Европе уже пожаловались на задержку поставок оружия от США.
В частности, президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что поставки американских вооружений задерживаются из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Тем временем Госдеп США одобрил продажу Катару ракет к Patriot на сумму $4,01 миллиарда.
Как США в войне с Ираном истощили запасы ракет до опасного уровня, читайте здесь на KP.RU.