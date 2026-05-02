Врач рассказала, когда ребенку нужно вводить первый прикорм

КЕМЕРОВО, 2 мая — РИА Новости. Первый прикорм малышам следует вводить в промежутке от 4 до 6 месяцев, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, председатель Регионального отделения общественной организации «Союз педиатров России» по Кемеровской области, профессор кафедры поликлинической педиатрии, пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки Кемеровского государственного медицинского университета минздрава России Вера Вавилова.
«С 4 до 6 месяцев нужно ввести кашу и с 4 до 6 месяцев нужно ввести овощи, овощное пюре. Вот в это окно нечувствительности, когда меньше всего дети дают аллергические реакции, нужно вводить прикорм, нужно успеть, чтобы он познакомился этим продуктами», — рассказала профессор.
Доктор уточнила, что в первый прикорм обязательно должна войти гречневая и овсяная каши, приготовленные на производстве специально для детей,
«Они (каши — ред.) сначала идут безмолочные, потом молочные, прямо все по месяцам расписано на коробке. Эти каши в магазинах, в аптеках, в “Детском мире” (продаются — ред.). Удобно, чтоб дети получали фабричную кашу, если позволяет материальное положение семьи», — сказала Вавилова.
Она отметила, что сахара в таких кашах нет, а сладость появляется за счет добавления в них фруктов.
«То есть все отработано, чтобы ребеночек чувствовал себя хорошо, полноценно питался, потому что они (фабричные каши — ред.) обогащены железом, что не может обеспечить каша домашнего приготовления. Это важно на первом году жизни», — подытожила профессор.