Москвичи могут угодить в аферу с перерасчетом платежей: вскрыта новая схема обмана

Мошенники под видом представителей Мосэнергосбыта создают в мессенджерах группы, где обещают гражданам пересчитать квартплату. На самом деле они пытаются украсть доступ к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги». Об этом предупредило РИА Новости.
Мошенники от имени Мосэнергосбыта добавляют москвичей в чаты. Там они обещают перерасчет квартплаты и сообщают, что данные по платежам теперь будут автоматически поступать с портала «Госуслуги».
После этого мошенники под видом перерасчета заставляют жертву зайти в фальшивый бот «Госуслуг», подтвердить номер телефона, получить у бота «уникальный ключ» и переслать его в чат.
Передача кода предоставляет аферисту доступ к чужому личному кабинету на «Госуслугах».
KP.RU ранее сообщал о новой уловке мошенников, которые обещают повышение пенсии под видом представителей государственных служб.