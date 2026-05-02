Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичи могут угодить в аферу с перерасчетом платежей: вскрыта новая схема обмана

Мошенники атакуют москвичей с предложением перерасчитать платежи.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники под видом представителей Мосэнергосбыта создают в мессенджерах группы, где обещают гражданам пересчитать квартплату. На самом деле они пытаются украсть доступ к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги». Об этом предупредило РИА Новости.

Мошенники от имени Мосэнергосбыта добавляют москвичей в чаты. Там они обещают перерасчет квартплаты и сообщают, что данные по платежам теперь будут автоматически поступать с портала «Госуслуги».

После этого мошенники под видом перерасчета заставляют жертву зайти в фальшивый бот «Госуслуг», подтвердить номер телефона, получить у бота «уникальный ключ» и переслать его в чат.

Передача кода предоставляет аферисту доступ к чужому личному кабинету на «Госуслугах».

KP.RU ранее сообщал о новой уловке мошенников, которые обещают повышение пенсии под видом представителей государственных служб.