Россиянам рассказали, может ли блогер рассчитывать на оплачиваемый больничный

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Блогер может рассчитывать на оплачиваемый больничный, если он участвует в системе обязательного социального страхования. Об этом сообщила ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
«Блогер сможет рассчитывать на оплачиваемый больничный только при условии, что он участвует в системе обязательного социального страхования — либо через работодателя, либо добровольно», — сказала Голубева.
Она пояснила, что право на оплачиваемый больничный есть только у застрахованных лиц, за которых уплачиваются страховые взносы. Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, могут делать это самостоятельно.
Эксперт добавила, что с 2026 года этот механизм в рамках эксперимента распространился и на самозанятых граждан, применяющих налог на профессиональный доход. Они получили право добровольно уплачивать страховые взносы в Соцфонд на случай временной нетрудоспособности, например, при болезни, травме или необходимости ухода за членом семьи. Размер взносов зависит от выбранного уровня страхового покрытия, а размер пособия — от продолжительности участия в системе и страхового стажа, сообщила Голубева.