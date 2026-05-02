Солнце ни при чём: Учёный объяснил истинную причину мигрени и развенчал миф о магнитных бурях

Ранее Life.ru писал об опасности самолечения от мигрени. В подмосковной Балашихе 31-летняя женщина двадцать лет мучилась головными болями и постоянно глотала обезболивающие. В очередной раз по рецепту она выпила таблетки от мигрени перед сном, а утром проснулась с отёкшим лицом и сыпью на руках. У неё диагностировали синдром Стивенса — Джонсона — редкую и опасную аллергическую реакцию, при которой поражаются кожа и внутренние органы. Две недели женщина провела в реанимации, и сейчас ей предстоит долгое восстановление.