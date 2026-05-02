Биолог рассказала, когда высаживать рассаду томатов на улицу

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая — РИА Новости. Рассаду томатов можно высаживать в открытый грунт тогда, когда почва прогреется до 12−15 градусов тепла, а ночные температуры воздуха стабильно будут выше 10 градусов, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекционно-генетических исследований полевых культур ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени А. К. Чайки» Наталия Мацишина.
«Главное правило, которое стоит усвоить каждому огороднику: ориентироваться нужно не на календарь или советы соседей, а на температуру почвы на глубине 10−15 сантиметров. Для теплолюбивых томатов, перцев и огурцов критической отметкой является прогрев земли до +12…+15 градусов Цельсия. Томаты считаются самыми выносливыми из этой тройки», — сказала собеседница.
По ее словам, если высадить растения в более холодную почву, их корневая система впадает в холодовой шок — корни перестают впитывать влагу и питательные вещества. Внешне это проявляется посинением стеблей — у томатов — или мгновенным пожелтением листьев. Даже если позже станет тепло, такие «закаленные» насильно растения будут отставать в развитии на две-три недели.
«Оптимальный режим для томатов — когда ночная температура воздуха стабильно держится выше +10…+12 градусов Цельсия, а дневная достигает +20…+22 градусов Цельсия. Если вы используете теплицу, сроки можно сдвинуть на две недели раньше, но только при условии, что земля внутри успела прогреться», — сказала Мацишина.
Она отметила, что в южных регионах — в Краснодарском крае, Ставрополье — такие условия наступают уже в конце апреля, в средней полосе и Подмосковье — в конце мая или начале июня, в Сибири и на Урале — не раньше середины июня.
«Важный нюанс для всех регионов России: угроза возвратных заморозков. Даже если днем светит яркое солнце, майское небо коварно. Необходимо всегда иметь под рукой нетканый материал — спанбонд. Даже при оптимальных средних температурах дополнительное укрытие в первые 7−10 дней после высадки создает необходимый микроклимат, помогая растениям адаптироваться к ультрафиолету и ветру, которые на улице гораздо агрессивнее, чем за оконным стеклом», — добавила собеседница.