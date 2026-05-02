Погода в Хабаровском крае на 2 мая: где потеплеет, а где снова снег

Начало майских праздников в Хабаровском крае проходит без резких погодных сюрпризов, но с заметной разницей по территории — от почти летнего тепла на юге до прохладной и местами снежной погоды на севере. По данным актуальных метеосервисов, 2 мая регион окажется под влиянием разнородных воздушных масс, что и создаст такую контрастную картину.
В Хабаровске день обещает быть относительно комфортным: температура поднимется до +15… +17 градусов, осадков не ожидается, возможна переменная облачность. Ветер слабый, до умеренного. В Бикине и Вяземском ещё теплее — здесь воздух прогреется до +17… +19 градусов, сохранится сухая погода и ощущение полноценной весны.
В центральной части края, в Комсомольске-на-Амуре, будет чуть прохладнее — около +12… +14 градусов днём. Небо преимущественно облачное, местами возможен небольшой дождь. Погода остаётся нестабильной, но без резких ухудшений.
На побережье в Советской Гавани температура составит около +8… +10 градусов, усилится ветер с моря, возможна морось. В Чегдомыне днём ожидается +10… +12 градусов, без существенных осадков, но с плотной облачностью.
На севере края сохраняется прохладная и более суровая погода. В Николаевске-на-Амуре столбики термометров покажут около +5… +7 градусов, возможен дождь со снегом. В Охотске ещё холоднее — около 0… +2 градусов, вероятны осадки в виде снега и сильный ветер.