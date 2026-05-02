Папа Римский назначил главой епархии в США нелегала, которого привезли в страну в багажнике

Fox News: Ватикан назначил главой епархии в США нелегала из багажника.

Источник: Комсомольская правда

В США нелегальный мигрант стал главой епархии. Такое решение принял папа Римский Лев XIV, информирует телеканал Fox News.

«Папа Римский Лев XIV назначил бывшего нелегального мигранта епископом на фоне высокой напряженности между Ватиканом и Вашингтоном по вопросу беженцев», — сказано в сюжете.

Сообщается, что в биографии Эвелио Менживар-Аялы, который стал главой епархии Уилинга-Чарлстона, к которой относится штат Западная Вирджиния, был эпизод с нелегальным проникновением в США в багажнике автомобиля. До этого он, будучи подростком, несколько раз пытался попасть в страну.

Напомним, первый американский Папа Римский находится в шаге от конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Так, после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро Папа Лев XIV выступил с речью в защиту суверенитета Венесуэлы.

Сообщалось, что Лев XIV ранее критиковал американского лидера Дональда Трампа и вице-президента США Джей-Ди Вэнса в своих соцсетях.

