Папа Римский назначил главой епархии в США нелегала, которого привезли в страну в багажнике

Сообщается, что в биографии Эвелио Менживар-Аялы, который стал главой епархии Уилинга-Чарлстона, к которой относится штат Западная Вирджиния, был эпизод с нелегальным проникновением в США в багажнике автомобиля. До этого он, будучи подростком, несколько раз пытался попасть в страну.