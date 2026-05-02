В Биробиджане мужчина неудачно покурил на балконе

Как сообщили в ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, в одной из пятиэтажек загорелись вещи, которые хранились на балконе. Пламя вспыхнуло после того, как мужчина вышел покурить и не затушил окурок. Жильцы дома быстро спохватились и самостоятельно потушили огонь ещё до приезда пожарных. Прибывшие на место огнеборцы убедились, что возгорание полностью ликвидировано и никому не угрожает. Пострадавших нет.