В Биробиджане мужчина неудачно покурил на балконе

Пожар произошёл в многоквартирном доме в Биробиджане. Причиной стало неосторожное курение на балконе. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, в одной из пятиэтажек загорелись вещи, которые хранились на балконе. Пламя вспыхнуло после того, как мужчина вышел покурить и не затушил окурок. Жильцы дома быстро спохватились и самостоятельно потушили огонь ещё до приезда пожарных. Прибывшие на место огнеборцы убедились, что возгорание полностью ликвидировано и никому не угрожает. Пострадавших нет.
Спасатели напомнили о простых правилах безопасности: курить только в пепельницу, не выбрасывать окурки с балкона и обязательно установить в квартире пожарный извещатель. Этот прибор издаёт громкий звук при малейшем задымлении и способен спасти жизнь.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru