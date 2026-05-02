В Биробиджане мужчина неудачно покурил на балконе

В Биробиджане жильцы пятиэтажки сами потушили пожар.

Источник: Комсомольская правда

Пожар произошёл в многоквартирном доме в Биробиджане. Причиной стало неосторожное курение на балконе. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, в одной из пятиэтажек загорелись вещи, которые хранились на балконе. Пламя вспыхнуло после того, как мужчина вышел покурить и не затушил окурок. Жильцы дома быстро спохватились и самостоятельно потушили огонь ещё до приезда пожарных. Прибывшие на место огнеборцы убедились, что возгорание полностью ликвидировано и никому не угрожает. Пострадавших нет.

Спасатели напомнили о простых правилах безопасности: курить только в пепельницу, не выбрасывать окурки с балкона и обязательно установить в квартире пожарный извещатель. Этот прибор издаёт громкий звук при малейшем задымлении и способен спасти жизнь.

