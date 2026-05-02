Разница между средними пенсиями в регионах России превысила 23 тыс. рублей

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Разница между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам РФ в марте 2026 года составила свыше 23 тыс. рублей, выяснил ТАСС, проанализировав статистику.
Самая высокая средняя пенсия в марте 2026 года в России отмечена на Чукотке — 42 тыс. рублей в месяц. В Республике Дагестан жители в среднем получали 18,6 тыс. рублей, согласно данным Соцфонда. Таким образом, разница составила более 23 тыс. рублей.
Средний размер пенсии в России в марте 2026 года — 25 274 рубля.
