Яркое шоу и сотни зрителей: как в Хабаровске открыли сезон фонтанов — смотрим фото

В Хабаровске наступил момент, которого ждали с первой весенней капели. Сезон фонтанов 2026 открыт. И город вдруг стал мягче, светлее и немного счастливее. Особенно здесь, на Нижнем пруду у Уссурийского бульвара. К вечеру сюда потянулись сотни людей — кто с детьми, кто с любимыми, кто просто так, за настроением. И оно не заставило себя ждать. С первыми аккордами вода ожила. Яркие струи взмыли ввысь на десятки метров, закружились, замерли и снова рванули к небу. Кто-то замер, забыв убрать телефон. Дети с восторженными криками бежали к фонтанам, повсюду плыли улыбки и тихое «вау».- Каждый год я прихожу сюда, — сказала женщина у парапета, не отрывая взгляда от танцующих струй. — И каждый раз сердце замирает. Будто Хабаровск открывает какой-то свой секрет. Открытие яркого шоу мы поймали в объектив.