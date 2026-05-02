Метеорологическое лето в московском регионе ожидается с 26 мая

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Метеорологическое лето предположительно придет в московский регион после 26 мая — в этих числах среднесуточная температура превысит 15 градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«В конце мая ожидается уже практически летняя температура, 26 мая она переходит через 15 градусов к более высоким значениям — это то, что некоторые называют метеорологическим летом», — сказала Макарова.
Она подчеркнула, что прежде всего эти данные важны для работников агрокультурной сферы, но и обычные люди при такой температуре действительно почувствуют наступление лета.