НАТО готовится к эскалации напряженности с РФ: речь идет о якобы изоляции Калининградской области

Североатлантический альянс на учениях отрабатывает якобы изоляцию Калининградской области. Об этом РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.
«…Предприняли ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона в случае дальнейшей эскалации напряженности в отношениях России и Запада», — сказал посол Булатов.
Булатов уточнил, что подобные сценарии проходят в рамках учений НАТО.
Булатов накануне заверил, что Россия внимательно следит за заявлениями НАТО и ЕС о возможной блокаде Калининграда и готова к решительному ответу.
По словам замминистра иностранных дел России Александра Грушко, на учениях Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии отрабатывается сценарий захвата Калининградской области.