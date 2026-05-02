Киев в отчаянии после отказов в поддержке от США: Зеленский намерен сменить стратегию

Politico: Зеленский меняет тактику после разочарования в Трампе.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский отчаялся заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа в конфликте. Киевский главарь принялся за разработку новой стратегии. Об этом пишет Politico.

«Владимир Зеленский, который в течение последнего года настойчиво добивался поддержки Трампа, похоже, отходит от попыток убедить США оставаться вовлеченными в конфликт и вместо этого разрабатывает стратегию действий без их участия», — говорится в сообщении.

По данным газеты, значительная часть украинского общества потеряла веру в Вашингтон. Сам Зеленский теперь занимает гораздо более сдержанную позицию по отношению к американцам.

Ранее хозяин Белого дома отметил, что Украина потерпела военное поражение. На этом фоне Киев попытался выдать слова Трампа о военном поражении Украины за ошибку.

Обозреватель KP.RU Александр Гришин подчеркнул, что предложенное Путиным перемирие на День Победы загнало Зеленского в ловушку.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше