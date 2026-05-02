Смертоносный Барин. Череду загадочных убийств раскрыли с помощью Брежнева

В конце 1960-х годов в одном из поселков Красноярского края произошла трагедия, с которой началось расследование, потрясшее местные элиты и дошедшее до самых верхов власти СССР. То, что изначально казалось чередой несчастных случаев, обернулось жестоким убийством, за которым скрывалось влияние таинственного Барина, имя которого жители боялись произносить вслух.
Почему добиться справедливости удалось только после вмешательства Генсекретаря ЦК КПСС — в материале krsk.aif.ru.
Замерзший подросток и пустой дом.
Историю, которая когда-то потрясла весть СССР, рассказали на одном из федеральных телеканалов.
Всё началось зимой 1968 года. В ледяной проруби обнаружили тело старшеклассника Паши Домогарова. Местные милиционеры поначалу решили, что парень поскользнулся и утонул. Однако, когда стражи порядка попытались сообщить о трагедии родителям, их ждал сюрприз: дом оказался пуст. Ни матери, ни отца не было.
Внутри царил странный порядок: все поверхности были тщательно протёрты, будто кто-то заметал следы. Во дворе валялось постиранное бельё, а верёвка для сушки оказалась аккуратно срезана. В сарае нашли тело матери Паши — Полины. Рядом лежала записка, якобы от отца: «Мне стыдно за свою семью. Жена — *****, сын — стукач. Ненавижу!».
Вскрытие показало: Паша не утонул — его желудок был полон чернил. Рядом с телом матери обнаружили пустой пузырёк. А записка, обличавшая жену и сына, была написана шариковой ручкой — редчайшей вещью для сибирской глубинки, какой у простого колхозника быть не могло.
Вскоре выяснились шокирующие подробности: в том же доме сгорела постройка, а на пепелище нашли обгоревшие человеческие останки, предположительно — тело дяди Паши. На шее убитого была верёвка. Может, инсценировка?
Ситуация становилась всё более запутанной и страшной. В одной семье — труп сына, сгоревший родственник, исчезнувшие родители. Местная милиция явно не справлялась, а главное — не хотела разбираться. Жители села упорно молчали, на вопросы отвечали односложно и с явным страхом.
Слепое пятно в центре села.
Тогда в дело вмешались. В село прибыла мощная оперативно-следственная группа: зампрокурора РСФСР, сотрудники уголовного розыска, опытные следователи и криминалисты. Руководил расследованием Георгий Хлебников — сыщик с довоенным опытом, прошедший войну и разведку.
Хлебников сразу заметил странную закономерность: все ниточки вели к дому председателя колхоза по фамилии Баринов. Власть этого человека, которого за глаза называли Барином, была безграничной. Ему никто не перечил. Его дом оставался единственным в селе, куда даже не заглянули высокопоставленные гости.
Сыщик начал копать глубже. Изучая документы погибшего подростка, он нашёл в комнате Паши школьные грамоты, альбом с марками и… черновик письма, адресованного Брежневу:
«Уважаемый Леонид Ильич! Пишет вам ученик 9 класса Павел Домогаров. Пожалуйста, помоги… “.
Оказалось, что старшеклассник давно собирал компромат на председателя колхоза и отсылал жалобы во все инстанции — в газеты, в КГБ, даже самому генсеку. Баринов и его сын Алексей, местный хулиган и беспредельщик, чувствуя угрозу, решили избавиться от семьи Домогаровых.
Ночное нападение и приказ «сверху».
Хлебников не зря опасался за свою жизнь. Ночью в селе отключили свет, и у дверей комнаты сыщика затаилась тёмная фигура. Хлебников успел схватить керосиновую лампу и разбил её о голову нападавшего. Им оказался Алексей Баринов — сын Барина. С диким криком он выбежал на улицу, переполошив всё село. Однако участковый решил не задерживать его, а проводить в больницу.
Наутро Алексей обвинил Хлебникова в покушении на убийство. Но следователи уже поняли, кто есть кто.
Тогда сыщик использовал последний козырь: его бывший фронтовой командир — Леонид Брежнев. Связь с Кремлём была установлена. Вскоре в селе приземлился вертолёт с высокопоставленными гостями из Москвы. Расследование пошло с неумолимой скоростью.
Выяснилось: Паша Домогаров что-то узнал о преступлениях Баринова и написал жалобу генсеку. Это стало смертным приговором для всей семьи. Убийство инсценировали под семейную драму. Верёвка, чернила, подброшенная записка — всё должно было указывать на отца. А пожар окончательно замел следы.
Алексей Баринов и его подручный Щипко были арестованы, их приговорили к расстрелу. Бывшего председателя колхоза, отца Алексея, осудили на восемь лет лишения свободы — доказать его прямое участие в убийствах следствию не удалось, но его власть и авторитет были сломлены навсегда.