Кудь-Сверчков: экипаж МКС отмечает Первомай ударным трудом, разгружая «Прогресс»

МКС, 2 мая. /ТАСС/. Экипаж Международной космической станции (МКС) отмечает Праздник весны и труда разгрузкой грузового корабля «Прогресс МС-34», который доставил на орбиту новый скафандр, свежие овощи и фрукты, а также другие полезные грузы. Об этом сообщил спецкор ТАСС на МКС, командир станции космонавт Сергей Кудь-Сверчков.
«На Первомай все отдыхают, а экипаж работает: к нам прибыл долгожданный “Прогресс”, который привез огромное количество грузов. Следующие несколько дней мы проведем, сортируя все эти многочисленные мешки», — сказал космонавт.
Кудь-Сверчков добавил, что сам процесс разгрузки достаточно простой: это перенос грузов из одних контейнеров на борт станции в другие. Однако затем их необходимо разложить на строго определенные места и занести эту информацию в базу данных. «Мы используем специальный считыватель, такой же, как на пунктах выдачи заказов, например. Каждый элемент имеет штрихкод, мы сканируем и отмечаем для перемещения в мешок, в котором они будут храниться. Нажимаем “Переместить” — и все. Космонавты могут легко найти то, что необходимо на станции», — пояснил космонавт.
Среди доставленных грузов — влажные полотенца и салфетки для гигиенических процедур, повседневная и спортивная одежда, а также емкости для питьевой воды и колонки для ее очистки. Как отметил Кудь-Сверчков, часть одежды предназначена для действующего экипажа, а часть — для будущей экспедиции МКС-75, в которую входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина.