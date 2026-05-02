Кудь-Сверчков: экипаж МКС отмечает Первомай ударным трудом, разгружая «Прогресс»

Кудь-Сверчков добавил, что сам процесс разгрузки достаточно простой: это перенос грузов из одних контейнеров на борт станции в другие. Однако затем их необходимо разложить на строго определенные места и занести эту информацию в базу данных. «Мы используем специальный считыватель, такой же, как на пунктах выдачи заказов, например. Каждый элемент имеет штрихкод, мы сканируем и отмечаем для перемещения в мешок, в котором они будут храниться. Нажимаем “Переместить” — и все. Космонавты могут легко найти то, что необходимо на станции», — пояснил космонавт.