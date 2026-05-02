Конгрессмен Шумер назвал бредом слова Трампа об окончании войны в Иране

Лидер демократов в Сенате США высказался о словах Трампа по поводу войны в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Уведомление президента США Дональда Трампа о том, что война против Ирана завершилась, является бредом. Так охарактеризовал слова американского лидера Чак Шумер, представляющий демократическое меньшинство в Сенате Конгресса США.

«Это бред. Это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются ее соучастниками и позволяют ей продолжаться, — это еще один день, когда подвергаются опасности жизни людей, нарастает хаос и растут цены, за что приходится расплачиваться американцам», — написал Шумер в социальной сети Х.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Дональд Трамп направил Конгрессу США письмо, в котором официально уведомил о завершении боевых действий против Ирана.

При этом Трамп заявил, что США недовольны мирным предложением Ирана и сообщил, что в ближайшее время представит свою позицию по урегулированию на Ближнем Востоке.

Также Трамп информировал, что американские войска останутся на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше