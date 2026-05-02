Губернатор Приморья Кожемяко прошел 6 км по живописному маршруту

Протяженность участка составляет 6,2 км. Тропа идёт вдоль побережья у бухт Козина, Отрада и Прозрачная. В прошлом году в этом месте начали делать видовые площадки, откуда открывается прекрасная морская панорама. Сейчас их уже около десятка, каждая видовая имеет свое название: есть «В тени трав», есть «Чайная хижина» и даже «Язык Дракона».