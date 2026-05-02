Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Приморья Кожемяко прошел 6 км по живописному маршруту

Он пролегает вдоль бухт в районе Находки.

Источник: Соцсети

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в эти выходные прошел по новому экологическому маршруту «Тропа осьминога». Протяженность этого участка — около 6 километров. Этот экологический и туристический маршрут в прошлом году попал в нацпроект «Туризм и гостеприимство».

«Работы по благоустройству тропы на завершающем этапе. Приезжайте гулять», — написал губернатор Олег Кожемяко в своих социальных сетях.

«Тропа осьминога» была предложена самими жителями Находки. Позже инициатива получила поддержку от федеральных органов власти, а маршрут был включен в туристический нацпроект.

Протяженность участка составляет 6,2 км. Тропа идёт вдоль побережья у бухт Козина, Отрада и Прозрачная. В прошлом году в этом месте начали делать видовые площадки, откуда открывается прекрасная морская панорама. Сейчас их уже около десятка, каждая видовая имеет свое название: есть «В тени трав», есть «Чайная хижина» и даже «Язык Дракона».

Также делали другую инфраструктуру. Это и скамьи, и детские зоны для игр. Кстати, для конструкций на «Тропе осьминога» применяли только материалы, которые не наносят вред краснокнижным растениям, которых на маршруте много.

К водопаду Хрустальному сделали лестницу.

После окончания благоустройства, по оценкам авторов проекта, маршрут ежегодно будут посещать до 70 тысяч гостей.

Добавим, что в рамках нацпроекта в Приморье создают ещё один экологический маршрут. Это велодорожка на острове Русском.

В Находке намерены и дальше продолжать благоустройство туристических объектов. В планах несколько мероприятий. Объекты должны быть приведены в порядок до конца лета нынешнего года. Местная администрация недавно выделила на эти цели 94 млн. рублей.