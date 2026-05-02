Fox News: Папа Римский назначил бывшего нелегала главой епархии в США

Папа Римский Лев XIV назначил новым главой епархии Уилинга-Чарлстона в США Эвелио Менживар-Аялу. Как сообщает телеканал Fox News, в прошлом он нелегально прибыл в Соединённые Штаты, спасаясь от вооружённого конфликта в Сальвадоре.
Будущий епископ неоднократно пытался попасть в США ещё в подростковом возрасте, а в итоге пересёк границу незаконным способом. Теперь ему поручено руководство епархией, охватывающей территорию штата Западная Вирджиния.
Назначение вызвало активные обсуждения в социальных сетях, особенно на фоне сохраняющихся разногласий между Ватиканом и американскими властями по вопросам миграции и беженцев. Представители епархии, в свою очередь, положительно оценили решение понтифика, отметив многолетнюю пастырскую деятельность Менживар-Аялы и его служение церкви.
Ранее Дональд Трамп назвал понтифика «слабым в вопросах преступности и внешней политики» и указал, что если бы не его президентство, то уроженца США не избрали бы папой римским.