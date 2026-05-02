В Хабаровском крае 1855 семей получили подарочные наборы для новорождённых

В первом квартале 2026 года новоиспечённым мамам Хабаровского края передано 1855 подарочных комплектов для новорождённых. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Программа реализуется по президентскому нацпроекту «Семья». Всего с сентября 2021 года в регионе выдали 43 532 таких набора. В них входят предметы первой необходимости, средства гигиены для малыша, многофункциональный матрас и другие вещи, нужные для ухода за ребёнком. Подарок мама получает при выписке из роддома или в центре соцподдержки по месту жительства в течение трёх месяцев после рождения малыша. Право на набор имеют семьи с постоянной регистрацией в крае либо те, чей факт проживания установил суд.
В министерстве социальной защиты края отметили: «Мы ведём комплексную поддержку семей с детьми. Рождение детей — залог будущего нашего края и государства. Каждая мера, от финансовых выплат до “Подарка новорожденному”, направлена на то, чтобы родители чувствовали уверенность и защиту со стороны власти».
Губернатор Дмитрий Демешин уделяет демографической политике повышенное внимание. Благодаря его усилиям Хабаровскому краю в 2026 году выделено более 531 миллиона рублей на выплату одного миллиона рублей семьям при рождении третьего или последующего ребёнка. Эти средства можно направить на погашение ипотечных кредитов. Выплата доступна семьям, где малыш появился с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года. Заявление подаётся через портал «Госуслуги». Уточнить подробности можно по телефону горячей линии ДОМ.РФ: 8−800−755−55−55, звонок бесплатный и принимается круглосуточно.
