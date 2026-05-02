В Хабаровском крае 1855 семей получили подарочные наборы для новорождённых

Программа реализуется по президентскому нацпроекту «Семья». Всего с сентября 2021 года в регионе выдали 43 532 таких набора. В них входят предметы первой необходимости, средства гигиены для малыша, многофункциональный матрас и другие вещи, нужные для ухода за ребёнком. Подарок мама получает при выписке из роддома или в центре соцподдержки по месту жительства в течение трёх месяцев после рождения малыша. Право на набор имеют семьи с постоянной регистрацией в крае либо те, чей факт проживания установил суд.