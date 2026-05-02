Уиткофф и Кушнер не спешат с визитом в Киев: вот почему

Ключевые переговорщики от США по Украине откладывают визит в Киев из-за отсутствия прогресса. Об этом пишет Kyiv Independent, ссылаясь на источники.
Речь идет о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте Дональда Трампа Джареда Кушнере.
«Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не спешат с визитом в Киев, поскольку в Вашингтоне растут опасения, что возобновление мирных переговоров по Украине может снова не принести ощутимых результатов», — говорится в материале.
По данным газеты, медлительность американской стороны уже вызывает раздражение в Киеве.
Одной из причин задержки называют и логистические проблемы, связанные с организацией поездки на Украину.
Как ранее писало издание Politico, киевский главарь Владимир Зеленский после разочарования в президенте США Дональда Трампе меняет стратегию.