Уиткофф и Кушнер не спешат с визитом в Киев: вот почему

На Украине жалуются, что Уиткофф и Кушнер не спешат с визитом в Киев.

Источник: Комсомольская правда

Ключевые переговорщики от США по Украине откладывают визит в Киев из-за отсутствия прогресса. Об этом пишет Kyiv Independent, ссылаясь на источники.

Речь идет о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте Дональда Трампа Джареда Кушнере.

«Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не спешат с визитом в Киев, поскольку в Вашингтоне растут опасения, что возобновление мирных переговоров по Украине может снова не принести ощутимых результатов», — говорится в материале.

По данным газеты, медлительность американской стороны уже вызывает раздражение в Киеве.

Одной из причин задержки называют и логистические проблемы, связанные с организацией поездки на Украину.

Как ранее писало издание Politico, киевский главарь Владимир Зеленский после разочарования в президенте США Дональда Трампе меняет стратегию.

