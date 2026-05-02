В Хабаровске с открытием дачной навигации начались рейды против пожаров

С началом речной навигации в Хабаровске усилили профилактическую работу по пожарной безопасности на островных территориях. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На левобережье отправились межведомственные патрульные группы из сотрудников МЧС России, администрации краевого центра, Правительства края, полиции и внешние пилоты беспилотных авиационных систем. Основная задача — надзор за тем, как дачники соблюдают запрет на разведение открытого огня. Профилактические беседы начались ещё на городской набережной, где ожидающим речной трамвайчик людям раздали листовки и напомнили об ограничениях. Через громкоговорители Центра пропаганды пожарно-спасательного дела транслировали аудиопамятки по пожарной безопасности.
На островах патрульные обошли улицы садоводческих товариществ, объяснили требования противопожарного режима. Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС обратили внимание, что регулярный покос травы и уборка сухостоя помогают защитить участки от огня. Многие дачники заранее сделали запасы воды ещё с осени. С воздуха обстановку мониторили беспилотники, которые позволяли осматривать большие площади за короткое время.
В первый день навигации большинство владельцев участков проявили сознательность и не жгли траву и мусор. Однако один нарушитель всё же попался — его привлекли к административной ответственности за розжиг мангала для приготовления пищи.
Кроме островных территорий, профилактическую работу провели и в садоводческих товариществах в черте города. Если хозяев не было на месте, памятки с правилами оставляли в почтовых ящиках или у калитки.
Особый противопожарный режим продолжает действовать в 12 муниципалитетах края, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Запрещены любые огневые работы, разведение костров, розжиг мангалов, сжигание травы и мусора. За нарушение грозит административная и уголовная ответственность. При пожаре нужно сразу звонить по номеру 112.
