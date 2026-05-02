Житель Красноярского края лишился более 28 млн рублей после звонка о смене домофона

В Красноярском крае 51-летний управляющий из Козульского района стал жертвой телефонных мошенников и лишился более 28 млн рублей.
Установлено, что в марте этого года потерпевшему позвонил неизвестный, сообщил, что в доме меняют домофоны и убедил назвать цифры из смс для получения персонального кода. В этот же момент в трубке раздался крик: «Это мошенники!» и связь оборвалась. Следом мужчине пришло сообщение, что в отношении него сработали кибераферисты и был указан номер, по которому нужно срочно позвонить, что тот и сделал.
«Дальше его “передавали из рук в руки”: сначала был якобы Роскомнадзор, затем — Росфинмониторинг, далее — лжеследователь. Мужчину запугали, заявив, что из-за сообщенного кода мошенники получили доступ к его счету, — рассказывают в прокуратуре. — Злоумышленники потребовали никому ничего не говорить, пригрозив уголовной ответственностью. Ему сказали, что сотрудники банка замешаны в преступлении, поэтому при снятии денег нужно пояснять, что они нужны на спецтехнику для посева. В апреле мужчина перевел через мобильный банк 850 тыс. рублей на неизвестный счет. Затем банк заблокировал операцию, но лжеследователь объяснил это происками нечестных сотрудников и велел найти любой договор на 19,5 млн рублей, чтобы обмануть банк и снять деньги. Пострадавший подготовил фиктивный договор на спецтехнику. Позже мужчина снял 27,2 млн рублей, сложил в спортивную сумку и передал курьерам».
По данным надзорного ведомства, всего с начала 2026 года жертвами интернет-преступников стали 1 959 жителей Красноярского края, общий причиненный ущерб составил 801 млн рублей. Из них 97 млн рублей было похищено за минувшую неделю у 138 человек: 48 в интернете попались на уловки неустановленных лиц путем обмана; 38 оказались под влиянием лжесторудников спецслужб и организаций, спасавших «благополучие»; 27 стали жертвами фишинговых ссылок на интернет-магазины; 15 — жертвами фейковых криптобирж; 10 пользователей соцсетей доверились сообщениям от аккаунтов друзей и знакомых, просивших одолжить деньги.
По каждому случаю возбуждены и расследуются уголовные дела.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.