Житель Красноярского края лишился более 28 млн рублей после звонка о смене домофона

«Дальше его “передавали из рук в руки”: сначала был якобы Роскомнадзор, затем — Росфинмониторинг, далее — лжеследователь. Мужчину запугали, заявив, что из-за сообщенного кода мошенники получили доступ к его счету, — рассказывают в прокуратуре. — Злоумышленники потребовали никому ничего не говорить, пригрозив уголовной ответственностью. Ему сказали, что сотрудники банка замешаны в преступлении, поэтому при снятии денег нужно пояснять, что они нужны на спецтехнику для посева. В апреле мужчина перевел через мобильный банк 850 тыс. рублей на неизвестный счет. Затем банк заблокировал операцию, но лжеследователь объяснил это происками нечестных сотрудников и велел найти любой договор на 19,5 млн рублей, чтобы обмануть банк и снять деньги. Пострадавший подготовил фиктивный договор на спецтехнику. Позже мужчина снял 27,2 млн рублей, сложил в спортивную сумку и передал курьерам».