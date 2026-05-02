Трамп: урегулирование конфликта на Украине является непростой задачей

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Российская Федерация остаётся заинтересованной в возобновлении переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что РФ рассчитывает, что договорённости, которых достигли Россия и Соединённые Штаты на Аляске, будут воплощаться в жизнь.