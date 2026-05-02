Трамп: урегулирование конфликта на Украине является непростой задачей

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что завершение украинского конфликта является непростой задачей, но США могут добиться урегулирования.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине является непростой задачей, при этом он подчеркнул, что США могут добиться урегулирования.

«Думаю, у нас получится довести это дело до конца, но это непросто», — сказал Трамп в ходе мероприятия в штате Флорида.

Напомним, после телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Трамп выразил уверенность, что ситуация вокруг Украины вскоре разрешится.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия надеется, что со временем дипломатическая активность по вопросу урегулирования конфликта на Украине повысится. Он заявил, что киевскому режиму следует принять решение и начать договариваться.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Российская Федерация остаётся заинтересованной в возобновлении переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что РФ рассчитывает, что договорённости, которых достигли Россия и Соединённые Штаты на Аляске, будут воплощаться в жизнь.

