Владельцу Destinus грозит пожизненный срок в России по статье о терроризме

Бизнесмен Михаил Кокорич*, владелец компании Destinus, может оказаться в местах лишения свободы пожизненно. Такое развитие событий допустила юрист Московской коллегии адвокатов «Миронов и партнеры» Елизавета Меткина.
«По опубликованным данным, речь идет о деле по статье 278 УК РФ и частях 1−2 статьи 205.4 УК РФ. Эти нормы предусматривают наказание от 10−12 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного, в зависимости от квалификации», — сказала юрист РИА Новости.
Речь идёт о преступлениях террористической направленности.
Ранее Кокорич*, который покинул РФ, публично заявил, что поставляет украинской армии беспилотники самолетного типа «Лорд». На Украину дроны попадают из Испании через офисы в Нидерландах. Немецкое крыло Destinus отправляет оптоволокно для БПЛА.
Также сообщалось, что Кокорич* причастен к делу Ходорковского**, речь идёт о попытке насильственного захвата власти.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.
** Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.